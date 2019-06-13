ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريم شحاتة: مندهش من انتقادات البعض لمحمد صلاح

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:29 ص
كريم شحاتة: مندهش من انتقادات البعض لمحمد صلاح
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أبدى الإعلامي كريم شحاتة اندهاشه من انتقاد البعض لنجم ليفربول محمد صلاح، بسبب قضاء فترة إجازة بالجونة.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « محمد صلاح خاض نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام قليلة بعد أن قدم موسما شاقا مع الريدز ومن الطبيعي أن يلتقط أنفاسه قبل المشاركة ببطولة أمم أفريقيا»

وانضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب أمس الأربعاء بعد حصوله على راحة سلبية بقرار من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي