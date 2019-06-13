كريم شحاتة: مندهش من انتقادات البعض لمحمد صلاح





أبدى الإعلامي كريم شحاتة اندهاشه من انتقاد البعض لنجم ليفربول محمد صلاح، بسبب قضاء فترة إجازة بالجونة.





وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « محمد صلاح خاض نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام قليلة بعد أن قدم موسما شاقا مع الريدز ومن الطبيعي أن يلتقط أنفاسه قبل المشاركة ببطولة أمم أفريقيا»





وانضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب أمس الأربعاء بعد حصوله على راحة سلبية بقرار من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني.