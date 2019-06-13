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غالية بنعلي تغني في مهرجان قرطاج الدولي بتونس

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:14 ص
غالية بنعلي تغني في مهرجان قرطاج الدولي بتونس
غالية بنعلي
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الفجر الفني
 
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تستعد المطربة التونسية غالية بنعلي لشد رحالها إلى موطنها الأم تونس، لوضع بصمتها الغنائية فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولى، عبر حفل جماهيرى كبير مساء السبت 27 يوليو المقبل.


غالية الملقبة بـ الغجرية، صوت تونسى الأصل مستقرة فى بلجيكا، تنضم بهذه الحفلة لنخبة من النجوم العرب المشاركين بالمهرجان، منهم السورية فايا يونان، والفلسطيني ناصيف زيتون، وتأتى هذه الحفلة ضمن رحلة الغالية الغنائية فى موسم الصيف، والتى تمر خلالها بين عدة محطات عربية واوروبية، بداية من الأردن بمهرجان موسيقى البلد نهاية الشهر الجارى، ومن ثم إسبانيا ختامًا بمصر بحفلتين نهاية أغسطس، بين القلعة والإسكندرية، كما تعقب آخر جولات بنعلي فلسطين، مرت بها بين القدس وأريحا ورام الله.
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