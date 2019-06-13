"الفيل الأزرق 2" يتصدر مبكرا.. الفيلم على قوائم بحث جوجل وتريند تويتر

تصدر فيلم "الفيل الأزرق 2" محركات البحث على جوجل وتريند تويتر بعد ساعات من إصدار أول برومو للعمل المقرر طرحه بالسينمات فى عيد الأضحى المقبل.

وتجاوز برومو الفيلم 4.5 مليون مشاهدة بعد طرحه أمس الثلاثاء، و نال البرومو الرسمى إشادات من قبل الجمهور الذين ينتظرون الفيلم بفارغ الصبر.





وجاء البرومو فى شكل مبهر للغاية، وشهد صراع بين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، كذلك شهد الإعلان الدعائى لقطات سريعة ارتدت فيها النجمة هند صبرى زى "هندى"، حيث نالت إشادات كبيرة على الأداء والحركة، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما ان الجزء الأول حصد 33 مليون جنيه فى عام 2014.









حصل الإعلان الدعائى لفيلم "الفيل الأزرق2"، المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، على إشادات كبيرة من المخرجين والنجوم، والذين وصفوا مخرج الفيلم مروان حامد بـ"العبقرى"، فضلا عن الإشادات التى حصدها البرومو من رواد السوشيال ميديا "تويتر وفيسبوك".

الفيلم يجمع عدد كبير من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والاعلامية اسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس السم للكاتب أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار للجزئين .





يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.



