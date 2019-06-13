مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

اقتربت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من بدايتها في الأيام المقبلة، حيث ستبدأ يوم 21 يونيو على أرض مصر، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في البطولة.





وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا.





- مصر vs زيمبابوي .. يوم 21 يونيو في الساعة 10 مساءً.





- مصر vs الكونغو الديمقراطية .. يوم 26 يونيو في الساعة 10 مساءً.





- مصر vs أوغندا .. يوم 30 يونيو في الساعة 9 مساءً.





وسوف تذاع مباريات مصر بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.