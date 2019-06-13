ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:00 ص
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ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، 16 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
وأسفرت الحملة عن ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية من المترددين على صالات السفر والوصول وبارك السيارات، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
كما تمكن قسم شرطة المرور بالمطار من تحرير 53 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول.
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