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مانشستر سيتي يواجه خطر الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:40 ص
مانشستر سيتي يواجه خطر الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا
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أحمد عصام
 
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يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطر عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وذلك بسبب احتمالية فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مانشستر سيتي يخشى العقوبات من الاتحاد الأوروبي، بشأن مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقا في شهر مارس الماضي، وعقب ما قامت بذكره مجلة دير شبيجل الألمانية أن إدارة مانشستر سيتي ضخمت اتفاقات الرعاية لدى الفريق.
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