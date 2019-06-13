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مفاجأة في إجمالي إيرادات جمارك السيارات بالسويس

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:26 ص
مفاجأة في إجمالي إيرادات جمارك السيارات بالسويس
أرشيفية
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صرح مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي والأتوبيسات بالسويس، بلغ خلال مايو الماضي 86 مليونا و437 ألفا و883 جنيها.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 718 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 127 مليونا و392 ألفا و985 جنيها، كما تم الإفراج نهائيا عن 4 أتوبيسات بقيمة مليونين و271 ألفا و585 جنيها.

وأضاف أنه تم الإفراج عن 29 سيارة نقل و4 أتوبيسات خلال تلك الفترة بقيمة 8 ملايين و842 ألفا و404 جنيهات، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 158 سيارة، كما تم إعادة تصدير 104 سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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