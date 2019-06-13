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لأهالي هذه المنطقة.. مشاهدة فيلم "الممر" مجانًا بدون مقابل

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:17 ص
لأهالي هذه المنطقة.. مشاهدة فيلم الممر مجانًا بدون مقابل
أرشيفية
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قرر حزب مستقبل وطن، طرح 6 آلاف تذكرة مجانية لأهالي الجمالية؛ لمشاهدة فيلم "الممر".

وأعلنت صفحة الحزب بالجمالية على موقع "فيس بوك"، تفاصيل مشاهدة الفيلم، مؤكدة أن تذاكر السينما ومواصلات الذهاب والعودة مقدمة من الحزب مجانًا بدون مقابل، على أن يكون الحجز بأسبقية الحضور، حيث تهدف هذه الخطوة تهدف لترسيخ حب الوطن والوطنية لدى الشباب والنشئ والأسرة المصرية، وتقديرًا لدور القوات المسلحة المصرية وكذلك رجال الشرطة.

وكان قد عرض الإعلامي أحمد موسى، لأول مرة، كواليس تصوير فيلم الممر حيث يروي بطولات القوات المسلحة أثناء فترة حرب الاستنزاف.

وطالب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، فتح دور السينما بالمجان أمام الجمهور في المحافظات لمشاهدة فيلم الممر، معقبا: "مش كل الناس معاها فلوس.. والمحافظة تتحمل التكاليف.. ساعدوا الناس".

وكشف الإعلامي أن تكلفة فيلم الممر وصلت لما يقرب من 80 مليون جنيه؛ وهو رقم كبير للغاية بالنسبة للسينما المصرية.

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