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تعليق ناري من الأهلي على استبعاد معلول من قائمة تونس

الخميس 13/يونيو/2019 - 01:14 ص
تعليق ناري من الأهلي على استبعاد معلول من قائمة تونس
علي معلول
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علي نبوي
 
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علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر من قائمة منتخب تونس النهائية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن استبعاد معلول يعد مفاجأة غير سارة، لما يمتلكه اللاعب من قدرات وإمكانيات فنية وخلقية مميزة للغاية.

وأضاف:"تواصلت مع اللاعب، لكن الاختيارات تخضع للجهاز الفني، ولعله خير، أما لو فنيا فالمنتخب التونسي خسر كثيرا باستبعاد علي".

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