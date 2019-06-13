عبد الحفيظ يفجرها: حسين الشحات سيتألق في الموسم المقبل على طريقة بركات





توقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألق حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.





وعلق عبد الحفيظ على تراجع مستوى الشحات منذ الانضمام إليه في يناير قادما من العين الإمارتي:"انظروا إلى محمد بركات، عندما تعاقد معه الأهلي، احتاج لوقت كثير لكي يتأقلم ثم أصبح نجما كبيرا.





وتابع "حسين الشحات سيتألق مع الأهلي في الموسم المقبل، وأنا متوقع ذلك".