عاجل.. مصر تؤكد ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة في ليبيا
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:52 ص
Advertisements
Advertisements
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة التونسية بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث نحو دعم الحل السياسي في ليبيا إلى جانب دعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، مُشدداً على مسئولية المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن، وخاصةً محاولات أطراف معروفة تقديم الدعم السياسي والأيديولوجي واللوجيستي من سلاح وعتاد لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وحرمان الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وموارده.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد على أهمية العمل على كافة المستويات؛ من دول الآلية الثلاثية، وسائر دول جوار ليبيا، وفي إطار الاتحاد الأفريقي، ومع الأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية في ليبيا الشقيقة انطلاقاً من الاتفاق السياسي الليبي، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسي.
واختتم متحدث الخارجية أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً في ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء وبدون تمييز سعياً لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية سامح شكري مصر وتونس والجزائر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التسوية السياسية في ليبيا الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية
- عاجل.. ننشر إعلان مصر وتونس والجزائر حول الأزمة الليبية
- سامح شكري يبحث مع فايز السراج تطورات الملف الليبي
- تفاصيل نص بيان وزراء الخارجية العرب (صورة)
- سامح شكري: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا حتى لا تتعقد الأمور (فيديو)
- التفاصيل الكاملة.. "السيسي" يشارك في قمة القادة المعنيين بالشأن الليبى
- وزير الخارجية يؤكد ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية
- شكري يبحث مع نظيره التونسي الأزمة الليبية في القاهرة
- سامح شكري يبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية مع المُمثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة
- "الخارجية" تنجح في الإفراج عن المصريين المحتجزين في إيران
- وزير الخارجية يلتقي نظيره الأسباني في بروكسل