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حارس إف سي مصر في الداخلية لموسمين

الخميس 13/يونيو/2019 - 12:41 ص
حارس إف سي مصر في الداخلية لموسمين
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شيماء الجلاد
 
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قام مسؤولو نادى الداخلية بالتعاقد مع حارس إف سى مصر أحمد سعد تدعيما لصفوف الفريق بالموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

وانضم سعد للفريق الأول لكرة القدم بالداخلية فى صفقة إنتقال حر لمدة موسمين .

يذكر أن أحمد سعد قد شارك فى صعود نادى النجوم للممتاز الموسم قبل الماضى ثم شارك فى صعود اف سى مصر للممتاز بالموسم المنقضي.

وقام الحارس صاحب الخبرات الكبيرة بالتوقيع للداخلية في حصور ضياء عبد الصمد المدير الفني، ووكليلا اللاعب.
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