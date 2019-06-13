حارس إف سي مصر في الداخلية لموسمين

قام مسؤولو نادى الداخلية بالتعاقد مع حارس إف سى مصر أحمد سعد تدعيما لصفوف الفريق بالموسم المقبل من دوري القسم الثاني.





وانضم سعد للفريق الأول لكرة القدم بالداخلية فى صفقة إنتقال حر لمدة موسمين .





يذكر أن أحمد سعد قد شارك فى صعود نادى النجوم للممتاز الموسم قبل الماضى ثم شارك فى صعود اف سى مصر للممتاز بالموسم المنقضي.





وقام الحارس صاحب الخبرات الكبيرة بالتوقيع للداخلية في حصور ضياء عبد الصمد المدير الفني، ووكليلا اللاعب.