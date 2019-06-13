بسبب إساءته لـ صلاح الدين الأيوبي.. منع فنان شهير من الظهور في الفضائيات
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:40 ص
الفجر الفني
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منعت إحدى الحكومات العربية فنان شهير من الظهور في قنوات بلاده، وقررت هيئة التوجيه الشفوي السورية منع ظهور واستضافة الفنان عباس النوري من جميع محطات وقنوات سوريا بعد إساءته للقائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي.
ويأتي هذا القرار بعد تصريح صادم لـ"النوري" وصف فيه صلاح الدين الأيوبي أنه "كذبة كبيرة" مما أثار غضب الملايين.
وكانت الهيئة المذكورة قررت أيضا منع الفنان عابد فهد من الظهور على القنوات السورية .
وعلى الرغم من تأييد "فهد" المبالغ فيه لنظام بشار الأسد إلا أنه حتى الآن لا يُعرف سبب هذا المنع المفاجيء.
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