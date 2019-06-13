تعليم أسوان تعلن موعد المقابلات الشخصية للمقبولين بالمدارس المصرية اليابانية
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:36 ص
فتح الله رضوان
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن كشوف أسماء المقبولين لأداء الإختبار للتلاميذ المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية سواء بحى العقاد بمدينة أسوان أو الرديسية بمركز إدفو.
ومن جانبه أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم لتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات القبول فى سهولة ويسر بالمدرستين سواء الخاصة بالمستندات الورقية أو المقابلة الشخصية.
وأكد على أن العام الدراسى القادم 2019/2020 سيشهد بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالرديسية لتوفير هذا النموذج التعليمى الراقى لقطاع شمال أسوان، ليتوازى ذلك مع قبول التلاميذ بالمدرسة المصرية اليابانية بالعقاد للعام الثانى والذى يخدم القطاع الجنوبى للمحافظة.
وأشار المحافظ بأن نموذج التعليم اليابانى يمثل إضافة هامة للمنظومة التعليمية بعاصمة الشباب الإفريقى وخاصة أنه يعتمد على تطوير الأنشطة المدرسية ومخاطبة الأخلاق والإنضباط والسلوكيات السليمة.
ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه على ولى أمر التلميذ الذى تم قبوله بالمدرسة المصرية اليابانية سواء بحى العقاد بأسوان أو الرديسية بإدفو، وتم إعلان إسم التلميذ ضمن كشوف المقبولين لآداء الإختبار أن يقوم بإحضار مجموعة من المستندات عند إجراء المقابلة الشخصية.
وأكد على أن العام الدراسى القادم 2019/2020 سيشهد بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالرديسية لتوفير هذا النموذج التعليمى الراقى لقطاع شمال أسوان، ليتوازى ذلك مع قبول التلاميذ بالمدرسة المصرية اليابانية بالعقاد للعام الثانى والذى يخدم القطاع الجنوبى للمحافظة.
وأشار المحافظ بأن نموذج التعليم اليابانى يمثل إضافة هامة للمنظومة التعليمية بعاصمة الشباب الإفريقى وخاصة أنه يعتمد على تطوير الأنشطة المدرسية ومخاطبة الأخلاق والإنضباط والسلوكيات السليمة.
ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه على ولى أمر التلميذ الذى تم قبوله بالمدرسة المصرية اليابانية سواء بحى العقاد بأسوان أو الرديسية بإدفو، وتم إعلان إسم التلميذ ضمن كشوف المقبولين لآداء الإختبار أن يقوم بإحضار مجموعة من المستندات عند إجراء المقابلة الشخصية.
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