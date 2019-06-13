سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 13-6-2019
الخميس 13/يونيو/2019 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
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يشهد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم في بداية عمل البنوك اليوم الخميس، عند نفس معدلاتها عند إغلاقات أمس الثلاثاء، حيث سعر الشراء للريال السعودى بقيمة قرشاً واحدا وجاءت الاسعار على النحو التالى:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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