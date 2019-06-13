سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 13-6-2019

يشهد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم في بداية عمل البنوك اليوم الخميس، عند نفس معدلاتها عند إغلاقات أمس الثلاثاء، حيث سعر الشراء للريال السعودى بقيمة قرشاً واحدا وجاءت الاسعار على النحو التالى:





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع