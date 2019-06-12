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ساني ييثير الشكوك حول مستقبله في مانشستر سيتي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:58 م
ساني ييثير الشكوك حول مستقبله في مانشستر سيتي
ساني
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وكالات
 
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رفض لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم الألماني ليروي ساني، بعد أن خاض أمس الثلاثاء أخر مبارياته لهذا الموسم مع منتخب بلاده، الكشف عن قراره بشأن مستقبله، قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.

قال ساني (23 عاماً)، عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8-0 على أندورا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020: "الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها".

ورداً على سؤال عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونخ الألمانية قد تثير شغف نادي بايرن ميونخ الألماني لبدء مفاوضات معه، أجاب ساني قائلاً: "هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ".

وطبقاً لتكهنات الصحف العالمية، يتطلع بايرن ميونخ للفوز بخدمات ساني الذي لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يقوده فنياً المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
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