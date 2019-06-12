ساني ييثير الشكوك حول مستقبله في مانشستر سيتي

رفض لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم الألماني ليروي ساني، بعد أن خاض أمس الثلاثاء أخر مبارياته لهذا الموسم مع منتخب بلاده، الكشف عن قراره بشأن مستقبله، قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.





قال ساني (23 عاماً)، عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8-0 على أندورا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020: "الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها".





ورداً على سؤال عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونخ الألمانية قد تثير شغف نادي بايرن ميونخ الألماني لبدء مفاوضات معه، أجاب ساني قائلاً: "هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ".



