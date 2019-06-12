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المنتخب الوطني يحتفل بصلاح بفوزه ببطولة أبطال أوروبا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:50 م
المنتخب الوطني يحتفل بصلاح بفوزه ببطولة أبطال أوروبا
احتفال منتخب مصر بمحمد صلاح
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علي نبوي
 
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احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا ، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى " بريميرليج " الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا صورا تذكارية لذلك
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