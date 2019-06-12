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أول تعليق من فيرلاند ميندي بعد الإنضمام لريال مدريد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:46 م
أول تعليق من فيرلاند ميندي بعد الإنضمام لريال مدريد
فيرلاند ميندي
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علي نبوي
 
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أعرب الفرنسي فيرلاند ميندي المنتقل حديثا لريال مدريد الإسباني، سعادته الكبيرة عقب إتمام انتقاله للنادي الملكي بعقد يمتد لـ٦ مواسم.

وكتب ميندي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"إنه لمن الفخر والشرف أن أنضم في هذا اليوم إلى أعظم نادي في العالم وأن التحق بمدرب سيجعلني بالتأكيد اتطور أكثر".
.
‏وأضاف "أود شكر أولمبيك ليون، الرئيس، فريق عمله، المشجعين وعموم النادي إضافة إلى زملائي من أجل هاتين السنتين الاخيرتين".

وتابع "لا أنسى عائلتي، اقربائي، المدربين وكل من رافقوني.. أفكر فيهم هذه الليلة.. شكراً ليون... هلا مدريد".
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