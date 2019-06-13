نشرة أخبار منتصف الليل.. اجتماع ثلاثي لمصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، اللجنة الدائمة للآثار تؤكد على ضرورة وقف مزاد كريستيز بلندن، والتوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بسوريا.

القبض على مسئول الدعم اللوجستى لداعش في ديالي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مسؤول الدعم اللوجستى لتنظيم داعش فى محافظة ديالى.

اللجنة الدائمة للآثار تؤكد على ضرورة وقف مزاد كريستيز بلندن

أبدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية شديد اعتراضها علي قيام صالة كريستيز للمزادات في لندن بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من ضمنها رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للمزاد العلني يومي 3و4 يوليو.

التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بسوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال فيكتور كوبتشيشين، أنه وبمبادرة من روسيا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بالكامل في منطقة خفض التصعيد بإدلب بأكملها.

اجتماع ثلاثي لمصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا

أعلن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدأ الاجتماع الثلاثي منذ قليل، بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا في العاصمة التونسية.

إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة

أفادت صحف عبرية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع.