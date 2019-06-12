ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رايولا يكشف حقيقة انتقال دي ليخت مع باريس

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:44 م
رايولا يكشف حقيقة انتقال دي ليخت مع باريس
دي ليخت
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements
نفى مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس، مسألة انتقال موكله إلى باريس سان جيرمان بعد العرض المغري من الطرف الأخير.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتفاق دي ليخت مع باريس رغم محادثات برشلونة ومانشستر يونايتد المهتمين بضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رايولا، عن الصحفي الذي نشر شائعة انتقال دي ليخت لباريس: "كنت في باريس وجاءني هذا الرجل وسألني إن كان بإمكانه التقاط صورة معي، أخبرته بنعم".

وتابع حديثه: "لم أكن أعرف أنه صحفي، دي ليخت وباريس؟ لا أعرف أنها بالتأكيد أخبار مزيفة".

وقدم دي ليخت موسماً استثنائياً مع أياكس فقد قاد فريقه للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقب الدوري الهولندي.
Advertisements
المزيد عن: دي ليخت برشلونة اياكس أهم اخبار برشلونة ايوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
18:00
تنزانيا - أساسي