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عاجل.. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي من العائلة المالكة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:42 م
عاجل.. الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي من العائلة المالكة
السعودية
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الفجر السعودي
 
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء 12 يونيو، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.    

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاما".

وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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