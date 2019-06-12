مدير عام الإدارة العامة للامتحانات: نظام البوكليت حدّ من الغش في الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن نظام البوكليت يقلل نسب الغش، لافتًا إلى أنهم يقوموا بتحديد الطالب الذي يسرب الامتحان مباشرة عن طريق الكود الخاص به.





وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي وصعت حدت من الغش، متابعًا: "الغش قل كثيرًا لأنهم يتم تحديد هوية الطالب بسهولة".





وأكد أنه لا توجد أي شكوى من امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.



