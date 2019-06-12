محافظ السويس يقرر غلق أي منشأه طبيه يتواجد بها أطباء أثناء ساعات عملهم بالقطاع الحكومي
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:36 م
أبوبكر عبد المعز
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قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باغلاق اى منشأة طبية او عيادة يتواجد بها الأطباءأثناء مواعيد عملهم الرسميه بمختلف المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالسويسً قبل الساعة الثالثه عصرًا.
ومن جانبه اوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، ان هذا القرار سيساعد فى إنضباط العمل ولاسيما بالمستشفيات وماتلاحظ من غياب الأطباء عن العمل
ومن جانبه اوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، ان هذا القرار سيساعد فى إنضباط العمل ولاسيما بالمستشفيات وماتلاحظ من غياب الأطباء عن العمل
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