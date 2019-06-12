ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ السويس يقرر غلق أي منشأه طبيه يتواجد بها أطباء أثناء ساعات عملهم بالقطاع الحكومي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:36 م
محافظ السويس يقرر غلق أي منشأه طبيه يتواجد بها أطباء أثناء ساعات عملهم بالقطاع الحكومي
اللواء عبد المجيد صقر
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements
قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باغلاق اى منشأة طبية او عيادة يتواجد بها الأطباءأثناء مواعيد عملهم الرسميه بمختلف المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالسويسً قبل الساعة الثالثه عصرًا.

ومن جانبه اوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، ان هذا القرار سيساعد فى إنضباط العمل ولاسيما بالمستشفيات وماتلاحظ من غياب الأطباء عن العمل


Advertisements
المزيد عن: مصر محافظ السويس السويس اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
18:00
تنزانيا - أساسي