"النمش": الكويت ستستفيد من تجربة مصر في مكافحة الفساد

قال المستشار عبد الرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالكويت، إن هناك برتوكولًا موقعًا بين مصر والكويت لنقل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، لافتَا إلى أن مصر قامت بمرحل جيدة في تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، من خلال إعطاء هيئة الرقابة الإدارية المزيد من الاستقلال، ومن الممكن أن تستفيد الكويت من التجربة المصرية خلال المرحلة المقبلة.





ولفت "النمش"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ مهم جدًا لمصر، باعتبارها الدولة القائدة للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والكويت تدل على عمق الأخوة بين البلدين





وأضاف أن الفساد يحول دون تحقيق التنمية، ويقلل من شعور المواطنين بالثقة بالوطن، لافتًا إلى أن مصر والدول الإفريقية والعربية حريصة كل الحرص على مكافحة الفساد.



