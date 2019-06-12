"النمش": الكويت ستستفيد من تجربة مصر في مكافحة الفساد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:29 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال المستشار عبد الرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالكويت، إن هناك برتوكولًا موقعًا بين مصر والكويت لنقل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، لافتَا إلى أن مصر قامت بمرحل جيدة في تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، من خلال إعطاء هيئة الرقابة الإدارية المزيد من الاستقلال، ومن الممكن أن تستفيد الكويت من التجربة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت "النمش"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ مهم جدًا لمصر، باعتبارها الدولة القائدة للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والكويت تدل على عمق الأخوة بين البلدين
وأضاف أن الفساد يحول دون تحقيق التنمية، ويقلل من شعور المواطنين بالثقة بالوطن، لافتًا إلى أن مصر والدول الإفريقية والعربية حريصة كل الحرص على مكافحة الفساد.
Advertisements
المزيد عن: مصر والكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالكويت المنتدى الأفريقى المستشار عبد الرحمن النمش الإعلامية ريهام الديب
- جامعة القاهرة تفتتح أسبوع التوعية بمكافحة الفساد
- سفيرنا بالكويت: الترتيبات تجرى على قدم وساق لاستقبال السيسي
- "مكافحة الفساد": نرصد ما يُنشر في وسائل الإعلام عن قضايا الفساد.. ونتحرّى عنها
- الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامجا تدريبيا للضباط الأفارقة (صور)
- رئيس "نزاهة" الكويتية: مصر تقود أفريقيا نحو مستقبل واعد
- "دول القارة تقاوم الفساد".. رسائل المشاركين في المنتدى الأفريقي الأول
- حزب المؤتمر: السيسي وضع القادة والحكومات بإفريقيا أمام مسئولياتهم لمكافحة الفساد بدول القارة السمراء
- محام بالنقض: الدستور المصري ألزم الدولة بمكافحة الفساد
- باحث اقتصادي: منتدى مكافحة الفساد يعكس مدى المسؤولية التي تحملها مصر لأفريقيا