"تجديد العقل".. تعرف على عظة البابا تواضروس الأسبوعية

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية تحت عنوان تجديد العقل، وقال: يوم الأحد القادم سنحتفل بعيد العنصرة نهاية الخماسين ونبدأ من الاثنين صوم الرسل "صوم الخدمة" وفي الأحد الماضي قمنا بسيامة وترقية أباء أساقفة ، فالحصاد كثير والفعلة قليلون وحقل الخدمة واسع يحتاج لصلوات فنتحدث اليوم في موضوع "قلباً نقياً أخلق فيا ياالله وروح مستقيم جدده في احشائي "أحد مفاعيل الروح القدس التجديد وهو تجديد العقل فالله خلق الإنسان عاقلاً لديه عقل يفكر ويبدع ويتجول في الزمن ويواجه المشكلات ويحلها.













أما عن دانيال والفتية الثلاثة فقد قال البابا: يقول عنهم الكتاب أعطاهم الله معرفة وعقلاً في كل كتابة وكان دانيال فهيماً "والعقل وظيفته هي التعرف على الله والخليقة كلها، ثاني وظيفة للعقل أنه وعاء للمعرفة كما يساعد الإنسان في اتخاذ قراراته والإنسان مخير وهو صاحب الاختيار إذا كان عقله على مستوى الإستنارة فقراراته جيده ، و اذا كان يقوده الله وليس الهوى الشخصي فهو سليم ، فنحن في زمن فيض المعلومات لكن العقل المتزن علامة من علامات صحة العقل ومن هنا تأتي خطورة يوم الدينونة "فبكلامك تتبرر وبكلامك تدان" وقراءاتك دائماً يجب أن تكون متوازنة لا نقرأ لكاتب واحد أو في مجال واحد فلابد ان يكون للعقل مرجعية فالذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعاً مهما كبر الإنسان في المعرفة إلا أنه يعود لمرجع وكثيراً نواجه موقف لا نعرف كيف نتصرف فيه لكن المرجعية لها دور فإذا رأيت إنسان يسقط دائماً أعلم أنه يقود نفسه بنفسه لابد من وجود مرجعية روحية ، أن يكون العقل دائما متجدد.







