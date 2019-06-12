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السبت.. أبطال مسلسل "الزوجة 18" ضيوف برنامج "واحد من الناس" على النهار

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:15 م
السبت.. أبطال مسلسل الزوجة 18 ضيوف برنامج واحد من الناس على النهار
الزوجة 18
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الفجر الفني
 
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في أمسية فنية خاصة في التاسعة والنصف مساًء السبت المقبل يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى نجوم مسلسل الزوجة 18 فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل من خلال برنامج واحد من الناس على شاشة قناة "النهار".

ويحل النجم حسن الرداد بطل مسلسل الزوجة 18 والنجمة ناهد السباعى والفنانة كوكى والفنانة اية سماحة والمخرج مصطفى بكرى.

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس تذاع لاول مرة عن المسلسل ونجومه والمواقف المختلفة بين الكوميديا والتراجيديا ، وكيفية اختيار نجوم العمل واسم المسلسل والعديد من الكواليس الاخري

يذاع برنامج واحد من الناس من السبت الى الاثنين فى التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة النهار
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