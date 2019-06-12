رئيس جنوب السودان يعين وزيرا جديدا للنفط

قال المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان لرويترز اليوم الأربعاء إن رئيس البلاد عين وزيرا جديدا للنفط خلفا لحزقيال لول جاتكوث، لكن سبب تغييره غير معروف.





وأضاف أتيني ويك أتيني المتحدث باسم الرئيس سلفا كير إن الرئيس اختار أوو دانيال تشوانج المدير العام في وزارة النفط ليحل محل جاتكوث.





وقال "جرى إعفاء حزقيال لول وزير النفط وحل محله المدير العام للوزارة أوو دانيال وزيرا جديدا للنفط".





وردا على سؤال عن سبب هذا التعديل الوزاري، قال أتيني "إعفاء أو تعيين مسؤولي الحكومة مهمة روتينية للرئيس".





ورفض المتحدث باسم الرئاسة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



