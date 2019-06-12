البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية: "العقل المنحرف اللي بيفكر شمال"

تحدث البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى عظته الأسبوعية والتى انطلقت تحت عنوان "تجديد العقل" عن سمات العقل الخطأ، وقال: سمات العقل الخطأ هى العقل الذي يهول أي يكبر ما هو صغير ويجعله كبيراً، العقل المنحرف الذي يفكر شمال، عقل اليأس وهو أخطر أنواع العقل، العقل المتجمد الذي لا يتطور ولا ينظر لأي شئ حوله ويرفض كل جديد.













كما أشار البابا فى عظته والتى انطلقت مساء اليوم، بكنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون على العقل الروتينى وقال: العقل الروتيني الذي لا يتجدد ولايصلح في الخدمة أو العمل وإذا كنت تريد روح الله يعمل يجب أن يكون في تجديد في عقل الإنسان ، ومن سمات العقل الخطا ايضا العقل الفضولي الذي يبحث عن الأخبار وهو عقل مريض، العقل المنقاد وراء أي شخص يكون بالنسبة له بطل أو قدوة وكأن عقله مسبي وهذه هي خطورة من يقرأ لكاتب واحد ، العقل المشوش التائه ، العقل المنفعل المتوتر ودائماً قلق ، العقل الشهواني الذي تتحكم فيه الخطية.







