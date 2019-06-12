ننشر نص بيان الاجتماع "المصري – التونسي – الجزائري" حول ليبيا
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:57 م
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تنشر بوابة الفجر، نص بيان الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية "المصرية - التونسية - الجزائرية" حول دعم التسوية السياسية في ليبيا.
وكان قد صرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع تونس سيبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.
واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.
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