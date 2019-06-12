نيابة عن "الطيب".. قيادات الأزهر في عزاء الدكتور حسن العزازي

حرص وفد من قيادات الأزهر الشريف على رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على حضور عزاء الدكتور حسن محمد محمد العزازي، نجل الدكتور محمد محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



