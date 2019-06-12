شاهد.. رد محمد هنيدي على معجب سخر من كبر سنه

نشر الفنان محمد هنيدي، اليوم الأربعاء، الإعلان الأول لفيلمه المقبل "كينج سايز" والذي حقق ردود أفعال إيجابية من جمهوره الذي ينتظر عرض الفيلم قريبًا في صالات السينما.





وعلى عكس التعليقات الإيجابية التي حصل عليها الإعلان، إلا أن أحد الأشخاص سخر من كبر سن هنيدي، وكتب: "ما خلاص بقى يانجم إيه اللي انت فيه ده أنت داخل على الخمسين.. ما كفاية بقى والله مش لايق عليك حاجة.. مودك بقى رخم أوي".





وكما عود هنيدي جمهوره على براعته في قصف الجبهات والتي اشتهر بها مؤخرًا على السوشيال ميديا، رد هنيدي على من سخر منه، بسكرين شوت لحسابه الخاص، وسخر من المعلومات المكتوبة فيها، وكتب: "نسأال بس الاسئلة المهمة .. مدرسة الحياة دي بتفتح امتى؟".





فيلم "كينج سايز" من تأليف عمر طاهر، وانتاج وليد صبري، وإخراج إسلام خيري، وسيجسد فيه هنيدي شخصية عقلة الأصبع.



