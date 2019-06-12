"انتيكه وسط البلد" علي المكشوف بالأوبرا
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:53 م
محمود حنفي
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استمراراً لفعاليات المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء السبت 15 يونيو .
اعد الفريق مجموعة متميزة من مؤلفاته الخاصة التى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى , وسط البلد , انتيكا , هيلاهوب , عم مينا , مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار وغيرها .
يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .
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