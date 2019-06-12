"انتيكه وسط البلد" علي المكشوف بالأوبرا

استمراراً لفعاليات المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء السبت 15 يونيو .





اعد الفريق مجموعة متميزة من مؤلفاته الخاصة التى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى , وسط البلد , انتيكا , هيلاهوب , عم مينا , مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار وغيرها .





يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .



