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"انتيكه وسط البلد" علي المكشوف بالأوبرا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:53 م
انتيكه وسط البلد علي المكشوف بالأوبرا
انتيكه وسط البلد
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محمود حنفي
 
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استمراراً لفعاليات المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقدم فريق وسط البلد حفلا فى الثامنة مساء السبت 15 يونيو .

اعد الفريق مجموعة متميزة من مؤلفاته الخاصة التى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى , وسط البلد , انتيكا , هيلاهوب , عم مينا , مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار وغيرها . 

يذكر ان وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد ، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .

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