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تعرف على سعر"إريال" مباريات كأس الأمم الإفريقية ومكان بيعه

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:57 م
تعرف على سعرإريال مباريات كأس الأمم الإفريقية ومكان بيعه
كأس الأمم
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داليا الحسين
 
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قال المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تسير بالتوازي مع إنجاز تطوير استادات مصر المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، مضيفا: "نتوقع النجاح للتليفزيون الأرضي، وقناة تايم سبورت لديها حق البث الأرضي لمباريات البطولة".

وأضاف "أبوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يمكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية إما بتقنية HD وستكون الصورة أفضل من القنوات الأخري أو عن طريق الأريال الأرضي.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتقوية البث الأرضي وتم تحويل المحطات إلى ديجيتال، موضحا أنه سيتم توفير تقنية فائقة الجودة من خلال الإريال الديجيتال داخلي وخارجي، ومتواجد في منافذ الهيئة الوطنية للإعلام ويتراوح سعره من 400 إلى 700 جنيه.
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المزيد عن: مباريات كأس الأمم الإفريقية كأس الامم الافريقية المخرج شكري أبو عمير الاريال الداخلى
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