تعرف على سعر"إريال" مباريات كأس الأمم الإفريقية ومكان بيعه

صدى البلد"، أنه يمكن مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية إما بتقنية HD وستكون الصورة أفضل من القنوات الأخري أو عن طريق الأريال الأرضي.



وأشار إلى أن الهيئة قامت بتقوية البث الأرضي وتم تحويل المحطات إلى ديجيتال، موضحا أنه سيتم توفير تقنية فائقة الجودة من خلال الإريال الديجيتال داخلي وخارجي، ومتواجد في منافذ الهيئة الوطنية للإعلام ويتراوح سعره من 400 إلى 700 جنيه.



قال المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تسير بالتوازي مع إنجاز تطوير استادات مصر المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، مضيفا: "نتوقع النجاح للتليفزيون الأرضي، وقناة تايم سبورت لديها حق البث الأرضي لمباريات البطولة".وأضاف "أبوعميرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "