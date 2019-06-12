أرقام مميزة تزين مسيرة جريزمان صفقة برشلونة الجديدة

أعلن ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد بشكل قاطع انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بعد اتفاقهما منذ شهر مارس الماضي.





ويمتد عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2023، وتبلغ قيمة فسخ عقده تصل إلى 200 مليون يورو، تنخفض إلى 120 مليون يورو في مطلع يوليو المقبل، لذلك سينتظر البارسا أيام قليلة ويعلن الصفقة بشكل رسمي.





ويحتاج جريزمان للتعاقد مع لاعب بقيمة وإمكانيات جريزمان لمجاورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وإضافة قوة هجومية للبارسا.





وكان جريزمان قد أعلن في بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية أنه لن يكمل عقده مع أتلتيكو مدريد وأبدى رغبته في الانتقال إلى نادي برشلونة.





وفيما يلي يرثد لكم موقع "الفجر الرياضي" أهم الأرقام في مسيرة جريزمان قبل انضمانه للبارسا وهي ناقلة نوعية في مسيرته الكروية:





- جريزمان (28 عاماً) بدأ مسيرته مع ماكونيه الفرنسي وفي عام 2005 انتقل إلى شباب ريال سوسيداد وتظرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2009 وظل هناك حتى عام 2014 عندما انتقل لأتلتيكو مدريد.





- لعب جريزمان مع أتلتيكو مدريد خلال الموسم المنصرم في 48 مباراة حيث سجل 21 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة.





- شارك جريزمان مع سوسيداد خلال مسيرته في 202 مباراة حيث سجل 52 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة.





- مع أتلتيكو مدريد شارك في 257 مباراة وسجل 133 هدفاً وصنع 50 هدفاً.





- أنطوان مثل منتخب فرنسا في مختلف الفئات السنية وخاض مع المنتخب الأول 70 مباراة وسجل 29 هدفاً.





* ألقابه وانجازاته:

مع أتلتيكو مدريد: كأس السوبر الأوروبي 2018، كأس السوبر الاسباني 2014، الدوري الأوروبي موسم 2017/2018.



