"مسار إجباري" تلهب حماس الجمهورفي أولى ليالي مهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)

أحيا فريق "مسار إجباري"، أولى حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي، والذي نظم على خشبة المسرح المكشوف، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الفريق، فضًلا عن حرص الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبر.









وقدم "مسار إجباري"، باقة من أشهر أعماله الخاصة منها: طريق تاني ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوي ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق"، وغيرها من الاغاني التي تفاعل معه الحضرين وزلزو ارجاء المسرح بالهتاف والتصفيق الحاد.





يشار إلى أن المهرجان، يشمل مشاركة عدد كبير من النجوم بواقع حفلًا يوميًا يقام في الثامنة مساءً حيث يحيي حفل اليوم التالي الفنان علي الحجار والذي يقام يوم الخميس المقبل يليه حفل الفنان تامر عاشور والذي يقام يوم الجمعة المقبل.





و"مسار إجاري" فرقة مصرية سكندرية و ينبع اسمها من فكرة المسار الذي من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، هم يقدمون الكلمات التي تعبر عن المجتمع المصري عن طريق تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك و الجاز و البلوز مع التراث الغنائي المصري. وتأسس الفريق على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، و تامر عطا الله، "درامز"



