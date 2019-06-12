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استعدادات مصر للأمم الأفريقية.. الانتهاء من تطوير وتجهيز الاستادات في احسن صورها

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:31 م
استعدادات مصر للأمم الأفريقية.. الانتهاء من تطوير وتجهيز الاستادات في احسن صورها
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الفجر الرياضي
 
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انتهت اللجان المسؤولة عن كأس أمم إفريقيا، من تطوير وتجهيز الاستادات التي ستسضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وباتت جميع الملاعب الملاعب المصرية في أتم جاهزيتها لاستضافة بطولة كأس الإمم الإفريقية المقبلة.


وظهرت جميع الاستادات التي ستلعب عليها البطولة الإفريقية الكبري في صورة مبهجة ورائعة.

وسيكون استاد القاهرة سيكون مفاجأة للجميع، من حيث التصميم وتهيئة ملعب كرة قدم على أعلى مستوي، بالإضافة إلى نجيلة الملعب والتي تم اختبارها عن طريق متخصصين، وكذلك هناك تنظيم تام في المقصورة وغرف خلع الملابس، حيث أصبح ستاد القاهرة ملعب عالمي بدون مجاملة.

وتستعد مصر لاستقبال أكبر المحافل الكروية على مستوى القارة الإفريقية، بانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 على الملاعب المصرية، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.


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