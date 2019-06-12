استعدادات مصر للأمم الأفريقية.. الانتهاء من تطوير وتجهيز الاستادات في احسن صورها

انتهت اللجان المسؤولة عن كأس أمم إفريقيا، من تطوير وتجهيز الاستادات التي ستسضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو.

انتهت اللجان المسؤولة عن كأس أمم إفريقيا، من تطوير وتجهيز الاستادات التي ستسضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وسيكون استاد القاهرة سيكون مفاجأة للجميع، من حيث التصميم وتهيئة ملعب كرة قدم على أعلى مستوي، بالإضافة إلى نجيلة الملعب والتي تم اختبارها عن طريق متخصصين، وكذلك هناك تنظيم تام في المقصورة وغرف خلع الملابس، حيث أصبح ستاد القاهرة ملعب عالمي بدون مجاملة.



