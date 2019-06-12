مناشدة عاجلة من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:34 م
أمنية فوزي
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رد خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على شكوى بعض أولياء الأمور من دخول الطلاب اللجان متأخرين، موضحًا أن السبب يرجع إلى دخول المدرسة متأخرين مما يسبب تدافعهم وتأخرهم أثناء التفتيش.
وتابع "عبدالحكم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء: "جميع اللجان تفتح من الساعة الثامنة ونص، وإذا تم تفتيش الطلاب بهدوء وبدون اندفاع منهم سيكونوا متواجدين في اللجان قبل بدء الامتحان بربع ساعة".
وناشد طلاب الثانوية العامة بدخول المدارس في الساعة الثامنة والنصف.
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