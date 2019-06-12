البورصة الأمريكية تتراجع في الختام بضغط من قطاع التكنولوجيا

أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من قطاع التكنولوجيا، مع هبوط أسهم الرقائق بقيادة سهم "ميكرون" الذي تهاوى بأكثر من 5 بالمئة.





كما كان قطاع النفط ضمن الأسوأ أداءً مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة، بالإضافة إلى قطاع البنوك بقيادة سهم "سيتي جروب" الذي تراجع بأكثر من 1.5 بالمئة.





ويترقب المستثمرون التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الصين قبول الشروط المتفق عليها مسبقاً من أجل اتمام صفقة تجارية مع واشنطن.





وأضاف ترامب في تصريحات أخرى أن لديه شعور بإمكانية عقد صفقة مع الصين، مضيفاً أنه لا يوجد موعد محدد لفرض الرسوم الإضافية على بكين.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري وسنوي خلال الشهر الماضي.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمئة إلى 26004.8 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" عند 2879.8 نقطة، بنسبة 0.2 بالمئة، فيما هبط "ناسداك" بنحو 0.4 بالمئة إلى 7792.7 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمئة عند مستوى 97.011.