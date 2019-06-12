فيليبي لويس يحسم مصيره بعد كوبا أمريكا

كشف نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اللاعب البرازيلي فليبي لويس، أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله مع فريقه الحالي عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تنطلق في الأسبوع المقبل بالبرازيل.





أشار لويس إلى إنه لا يستبعد استمراره مع أتلتيكو مدريد في المستقبل، رغم أن تعاقده مع الفريق ينتهي في 30 يونيو (حزيران) الجاري، كما أكد في الوقت نفسه أنه قد ينتقل إلى نادي أوروبي أخر.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية: "الآن ينتهي تعاقدي ولدي إمكانية الاستمرار مع أتلتيكو أو الرحيل عنه، الأبواب مفتوحة، تحدثت مع النادي ولن أرد بالإيجاب على أي شخص قبل أن تنتهي كوبا أمريكا، سأقرر بشأن مستقبلي عندما تنتهي البطولة".

وتحدث لويس أيضاً عن غياب زميله في المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن بطولة كوبا أمريكا بداعي الإصابة، حيث أوضح قائلاً: "افتقاده أمر معقد للغاية، الكثير من الناس يعتقدون في عكس ذلك، لا يوجد لاعب أخر مثله في الكرة البرازيلية في هذه الآونة، إنه عبقري داخل الملعب".

كما أشار أيضاً إلى إصابة زميله الأخر أرثر ميلو، وقال: "دون شك أحد أفضل اللاعبين البرازيليين في أوروبا ولا نرغب في فقدان أي شخص لا أعرف ما به، أتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له مساعدتنا".