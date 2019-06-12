ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فيليبي لويس يحسم مصيره بعد كوبا أمريكا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:40 م
فيليبي لويس يحسم مصيره بعد كوبا أمريكا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشف نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اللاعب البرازيلي فليبي لويس، أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله مع فريقه الحالي عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تنطلق في الأسبوع المقبل بالبرازيل.

أشار لويس إلى إنه لا يستبعد استمراره مع أتلتيكو مدريد في المستقبل، رغم أن تعاقده مع الفريق ينتهي في 30 يونيو (حزيران) الجاري، كما أكد في الوقت نفسه أنه قد ينتقل إلى نادي أوروبي أخر.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية: "الآن ينتهي تعاقدي ولدي إمكانية الاستمرار مع أتلتيكو أو الرحيل عنه، الأبواب مفتوحة، تحدثت مع النادي ولن أرد بالإيجاب على أي شخص قبل أن تنتهي كوبا أمريكا، سأقرر بشأن مستقبلي عندما تنتهي البطولة".

وتحدث لويس أيضاً عن غياب زميله في المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن بطولة كوبا أمريكا بداعي الإصابة، حيث أوضح قائلاً: "افتقاده أمر معقد للغاية، الكثير من الناس يعتقدون في عكس ذلك، لا يوجد لاعب أخر مثله في الكرة البرازيلية في هذه الآونة، إنه عبقري داخل الملعب".

كما أشار أيضاً إلى إصابة زميله الأخر أرثر ميلو، وقال: "دون شك أحد أفضل اللاعبين البرازيليين في أوروبا ولا نرغب في فقدان أي شخص لا أعرف ما به، أتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له مساعدتنا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي