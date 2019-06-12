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المهدية : شيخ ستيني يجتاز إمتحان الباكالوريا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:36 م
المهدية : شيخ ستيني يجتاز إمتحان الباكالوريا
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محمد وليد الجموسي
 
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يجتاز امتحان الباكالوريا بولاية المهدية، ومن بين 4059 مترشحا بالولاية هذه السنة، مترشحان من مواليد 1954 و1969، الأول (65 سنة) في شعبة الاقتصاد والتصرف، والثانية (50 سنة) شعبة الآداب.
وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية، رضا عبد الله، أنه تم تسجيل 4 حالات استثنائية، 3 منها تتعلق بتلاميذ يعانون إما من بطئ في الكتابة أو نقص في النظر، إلى جانب سجين مقيم بالسجن المدني بالمهدية.
وأشار إلى أن الظروف كانت طيبة في أول أيام المناظرة، التي انطلقت اليوم الأربعاء 12 جوان 2019، في مختلف مراكز الامتحان البالغ عددها 23 مركزا.
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