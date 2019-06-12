سقوط أمام مسجد أثناء تفقد أعمال الصيانة بدمياط

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سقط الشيخ عبد الرحمن سالم، إمام مسجد عمرو بن العاص الاثري بدمياط، من أعلي سطح المسجد أثناء تفقده بعض العمال.



تجمهر الأهالي وتم نقل الشيخ المصاب إلى مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج وتم وضعه تحت الملاحظة.



كما تم اخطار ذويه للإطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، وإخطار مديرية أوقاف دمياط.