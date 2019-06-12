ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الداخلية تنفي دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:33 م
الداخلية تنفي دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
نفت وزارة الداخلية نفيا قطعيا دخول أي سائح بجواز سفر اسرائيلي إلى التراب التونسي وذلك على إثر ما تم تداوله بقناة "الميادين" (نقلا عن القناة 12 الاسرائيلية) من معطيات حول دخول سواح "إسرائليين" إلى التراب التونسي بمناسبة الزيارة السنويّة لمعبد "الغريبة" بجربة، وتحوّلهم للتجول قرب المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد "خليل الوزير (أبو جهاد)" للتشفي (حسب زعم القناة).
وأكدت أن المنزل الذي تمّ عرضه خلال التقرير الصحفي على القناة المذكورة هو على ملك رجل أعمال تونسي وموجود على المسلك السياحي بنهج "سيدي الشبعان" بضاحية سيدي بوسعيد علما أن المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد "خليل الوزير (أبو جهاد)" يبعُد عن المنزل الذي تمّ عرضه قرابة 4 كلم ولا يوجد على نفس المسلك.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي