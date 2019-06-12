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الخطوط التونسية: توزيع 500 تذكرة مجانية على العائلات المعوزة المقيمة بالخارج

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:31 م
الخطوط التونسية: توزيع 500 تذكرة مجانية على العائلات المعوزة المقيمة بالخارج
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محمد وليد الجموسي
 
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 أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي التخفيض بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من أسعار التذاكر في موسم عودة التونسيين بالخارج، علاوة على توزيع 500 تذكرة مجانا على العائلات المعوزة المقيمة بالخارج عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية.
وبين المنكبي أن الشركة تملك اليوم 20 طائرة فقط، ما تسبب في إلغاء مؤقت لما يقارب 750 رحلة جوية على كامل موسم الصيف، بانخفاض يقارب 190 ألف مقعد مقارنة بـ2018، وهذا يهدف إلى التقليص من التأخير واسداء خدمات أفضل للمسافرين على متن رحلات الشركة.
وأضاف أنه تم كراء طائرة ضخمة A340 لتأمين سفر الحجاج ، علاوة على طائرة أخرى لتأمين عودة التونسيين بالخارج كما سيتم كراء طائرتين إضافيتين لهذا الغرض.
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