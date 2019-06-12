ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البرلمان يرفض طلب حمة الهمامي بعدم تسمية الكتلة الجديدة باسم 'الجبهة الشعبية'

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:30 م
البرلمان يرفض طلب حمة الهمامي بعدم تسمية الكتلة الجديدة باسم 'الجبهة الشعبية'
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 رفض مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم  التعاطي والتعامل مع رسالة خاصة موجهة من قبل الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إلى رئيس البرلمان محمد الناصر للمطالبة برفض طلب مقدم من قبل الـ 9 نواب المستقيلين من الجبهة، تسمية الكتلة الجديدة بنفس اسم الكتلة السابق"الجبهة الشعبية"، حسب ما اكده عضو المكتب فيصل خليفة.
وأوضح فيصل خليفة أن مجلس النواب يتعامل مع كتل برلمانية ونواب لا مع رؤساء الأحزاب السياسية.
يشار إلى أن النظر في تكوين الكتلة الجديدة وتسميتها سيكون الاسبوع القادم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي