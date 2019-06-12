كواليس جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع رئيس القلعة البيضاء اليوم لمناقشة خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة.





ونكشف كواليس ما حدث في جلسة اليوم، وأكد جلال لرئيس الزمالك بشكل صريح في بادىء الجلسة أن هناك بعض اللاعبين رفضوا المشاركة في مباراة حرس الحدود الأخيرة ببطولة الدوري وعلى رأسهم عبدالله جمعة الذي تحجج بالإصابة بجانب أيمن حفني الذي أكد عدم قدرته على المشاركة أساسيًا، في الوقت الذي أكد فيه أوباما هو الآخر إصابته.





وقال جلال لرئيس الزمالك: "الناس كلها حملتني نتيجة المباراة وهاجمتني ومحدش عارف أن بعض اللاعبين رفضوا المشاركة وأنا اللي شلت الليلة لوحدي".





وتابع جلال لرئيس الزمالك: "مصر للمقاصة فاوضوني حتى اللحظة الأخيرة وكانوا يرغبوا في التعاقد معي لكني تمسكت بالزمالك وفي النهاية تعاقدوا مع ميدو، وإذا كانت هناك رغبة من الإدارة في عدم استمرار فلا مشكلة بالنسبة لي ومن الممكن أن أرحل الآن أفضل من الرحيل قبل بداية الموسم ووقتها كل الأندية ستكون قد أنهت التعاقد مع المدربين".





رئيس الزمالك قال لجلال :"لن ترحل وأنت مستمر مع الفريق في الموسم المقبل وليس الموسم الجاري فقط ولا تشغل بالك بكل ما يقال في وسائل الإعلام".



