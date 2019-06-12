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صندوق النقد الدولي يمنح تونس قرضا بـ247 مليون دولار

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:29 م
صندوق النقد الدولي يمنح تونس قرضا بـ247 مليون دولار
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محمد وليد الجموسي
 
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قرر صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء بواشنطن صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس (حوالي 730 مليون دينار)، وهو القسط السادس في اطار برنامج القرض مع تونس، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وتحصلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات. ويرتبط البرنامج بمواصلة بلادنا لاصلاحات اقتصادية ترمي إلى التحكم في العجز وبهذا يصل إجمالي حجم الأقساط التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2016 إلى حوالي 1.6 مليار دولار.
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