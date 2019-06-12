الحرية المطروحي يعلن عن الجهاز الفني للموسم الجديد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:25 م
أحمد تيتو
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أعلن مجلس إدارة نادى الحرية المطروحي برئاسة إبراهيم أبوصندوق بعد الإجتماع الذى عقد عصر اليوم تشكيل الجهاز الفنى للموسم الجديد والذي يضم كل من:-
فيصل أبو صندوق مشرف عام، ومحمد سليمان مديرا فنيا، وعنتر عطية مدرب عام، وأحمد بوجي مدربا، وإبراهيم سعيد مدرب حراس المرمي، وإبراهيم حسن مدير الكرة وإداري، وعلي موسى طبيب للفريق، ومصطفى المانى مدلك.
يذكر أن نادي الحرية صعد لدورة الترقي الموسم الماضي وأحتل المركز الرابع في المجموعة ويسعي مجلس الإدارة الي تكوين فريق قوي قادر علي الصعود لدوري الممتاز ب.
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