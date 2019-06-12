"الوطنية للإعلام" عن نقل بطولة الأمم الإفريقية أرضيًا: هذه هي البداية.. وقريبًا الكثير من المفاجئات

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قال المخرج شكري أبو عمير، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن قناة تيم سبورت هي المسؤولة عن نقل كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر بشكل أرضي، لافتَا إلى أن مصر لديها كامل الحق في البث الأرضي، لكافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.



ولفت عضو الهيئة الوطنية للإعلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إلى أن المواطن يستطيع مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية على التليفزيون الأرضي من خلال شراء إريال إتش دي، لمشاهدة المباريات بجودة عالية، أو من خلال الإريال العادي على تردد القناة الثانية الأرضي، ولكن لن تصل جودة الصورة لـ hd.



وأشار إلى أن القيادة السياسية تعمل على نقل بطولة الأمم الإفريقية، لكل الشعب المصري في منزله، دون أي تحمل المواطن أي عناء، معقبًا: "هذه هي البداية للتلفزيون الأراضي، قريبًا جدًا ستشهد القنوات الأرضية العديد من المفاجئات".

