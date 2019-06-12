"الوطنية للإعلام" عن نقل بطولة الأمم الإفريقية أرضيًا: هذه هي البداية.. وقريبًا الكثير من المفاجئات
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:21 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال المخرج شكري أبو عمير، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن قناة تيم سبورت هي المسؤولة عن نقل كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر بشكل أرضي، لافتَا إلى أن مصر لديها كامل الحق في البث الأرضي، لكافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.
ولفت عضو الهيئة الوطنية للإعلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إلى أن المواطن يستطيع مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية على التليفزيون الأرضي من خلال شراء إريال إتش دي، لمشاهدة المباريات بجودة عالية، أو من خلال الإريال العادي على تردد القناة الثانية الأرضي، ولكن لن تصل جودة الصورة لـ hd.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تعمل على نقل بطولة الأمم الإفريقية، لكل الشعب المصري في منزله، دون أي تحمل المواطن أي عناء، معقبًا: "هذه هي البداية للتلفزيون الأراضي، قريبًا جدًا ستشهد القنوات الأرضية العديد من المفاجئات".
ولفت عضو الهيئة الوطنية للإعلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إلى أن المواطن يستطيع مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية على التليفزيون الأرضي من خلال شراء إريال إتش دي، لمشاهدة المباريات بجودة عالية، أو من خلال الإريال العادي على تردد القناة الثانية الأرضي، ولكن لن تصل جودة الصورة لـ hd.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تعمل على نقل بطولة الأمم الإفريقية، لكل الشعب المصري في منزله، دون أي تحمل المواطن أي عناء، معقبًا: "هذه هي البداية للتلفزيون الأراضي، قريبًا جدًا ستشهد القنوات الأرضية العديد من المفاجئات".
Advertisements
- لمشاهدة مباريات كأس العالم.. كيفية تشغيل القنوات الأرضية بسهولة؟
- إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية
- الوطنية للإعلام: الانتهاء من اللمسات الأخيرة لانطلاق البث الرسمي لقناة تايم سبورت
- مفاجأة من 'الوطنية للإعلام' بشأن بث مباراة الزمالك ونهضة بركان
- الوطنية للإعلام: بث مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية على قناة تايم سبورت
- بالخطوات.. هكذا يمكنك مشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2019 على قناة تايم سبورت
- شكري أبو عميرة: منصة "Watch IT" ستحافظ على حقوق ماسبيرو
- "الوطنية للإعلام": تقوية البث الأرضي على مستوى الجمهورية لنقل الأحداث والمباريات المقامة بمصر
- "الوطنية للإعلام": قوة البث الأرضي الرقمي لـ"تايم سبورت" يوازي البث الفضائي في جودة
- بـ 25 جنيهًا فقط.. كيف تشاهد مباريات بطولة الأمم الأفريقية بمنزلك