ريال مدريد يحدد صفقته الجديدة بعد ضم ميندي

بات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني مهتماً بالتعاقد مع صفقة مدافع جديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية كي ينافس ايدير ميليتاو بالموسم الجديد.





و حدد بيريز هدفه القادم وهو التعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي روبين دياز في الموسم المقبل حيث يطلب ناديه الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.





و يفكر بيريز في تخفيض القيمة المطلوبة من خلال عرض المهاجم راؤول دي توماس ضمن الصفقة.





ويدرس رئيس نادي ريال مدريد ترك دي توماس لصالح بنفيكا بجانب دفع مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو على أن ينضم روبين دياز للريال ليكون بدلاً لناتشو فيرنانديز.





وحسم الفريق الملكي منذ قليل صفقة فيرلان ميندي الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي لمدة 5 سنوات.



