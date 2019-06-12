ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يحدد صفقته الجديدة بعد ضم ميندي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:20 م
ريال مدريد يحدد صفقته الجديدة بعد ضم ميندي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
 بات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني مهتماً بالتعاقد مع صفقة مدافع جديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية كي ينافس ايدير ميليتاو بالموسم الجديد.

و حدد بيريز هدفه القادم وهو التعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي روبين دياز في الموسم المقبل حيث يطلب ناديه الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.

و يفكر بيريز في تخفيض القيمة المطلوبة من خلال عرض المهاجم راؤول دي توماس ضمن الصفقة.

ويدرس رئيس نادي ريال مدريد ترك دي توماس لصالح بنفيكا بجانب دفع مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو على أن ينضم روبين دياز للريال ليكون بدلاً لناتشو فيرنانديز.

وحسم الفريق الملكي منذ قليل صفقة فيرلان ميندي الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي لمدة 5 سنوات.

Advertisements
المزيد عن: صفقة دياز ريال مدريد راؤول دي توماس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي