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رئيس "الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية": المواطن أهم عنصر في عملية مكافحة الفساد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:18 م
رئيس الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: المواطن أهم عنصر في عملية مكافحة الفساد
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أمنية فوزي
 
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علقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، قائلة إن المنتدى يهدف إلى تبادل الدول الإفريقية الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

وأضافت "جبر"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز" على هامش المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، أن تجربة مصر في مكافحة الفساد تنقسم إلى الجانب التشريعي، والجانب التوعوي، مؤكدة أن المواطن هو أهم عنصر فاعل في عملية مكافحة الفساد.

وأوضحت أن حوالي 47 دولة إفريقية شاركت في منتدى مكافحة الفساد، لافتة إلى أن بعض الدول لم تشارك بسبب الظروف التي تمر بها.
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المزيد عن: منتدى مكافحة الفساد المنتدى الأفريقى
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